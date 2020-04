Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel international français doit absolument se positionner Leonardo ?

Publié le 6 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Actuellement, le PSG prépare le prochain mercato, et plusieurs internationaux français auraient tapé dans l'oeil de Leonardo. Mais selon vous, sur quel joueur de Didier Deschamps doit se positionner le club de la capitale ? C'est notre sondage du jour !

Le prochain mercato s'annonce mouvementé pour le Paris Saint-Germain. En effet, de nombreux joueurs sont susceptibles de quitter le club cet été, à commencer par ceux dont le contrat prendra fin à l'issue de la saison. Cela concerne notamment Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa. Mais d'autres départs plus importants pourraient également avoir lieu. En effet, le FC Barcelone aurait toujours pour ambition de boucler le retour de Neymar, tandis que Kylian Mbappé fait actuellement la sourde oreille pour prolonger avec le PSG comme vous l'a révélé le 10 Sport. Leonardo pourrait donc être dans l'obligation d'injecter du sang neuf dans l'équipe.

Un champion du monde de plus au PSG ?

Et parmi les pistes du PSG, on retrouverait plusieurs internationaux français. Dans l'entrejeu, Leonardo aurait notamment coché les noms de Tanguy Ndombele et Paul Pogba. En attaque, Thomas Tuchel souhaiterait pour sa part récupérer Wissam Ben Yedder selon la presse espagnole, l'attaquant de l'AS Monaco qui réalisait une grande saison avant l'arrêt brutal des compétitions dû à l'épidémie de coronavirus. Enfin, le possible retour de Neymar au FC Barcelone pourrait permettre au club de la capitale de récupérer un ou plusieurs joueurs. On évoque avec insistance Antoine Griezmann, qui plairait particulièrement à Leonardo. Mais le club culé pourrait être tenté d'inclure d'autres joueurs dans l'opération pour diminuer le prix du Brésilien. On peut notamment penser à Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Ousmane Dembélé. Et il n'est pas exclu que l'Italo-brésilien se positionne sur un autre protégé de Didier Deschamps d'ici l'ouverture du mercato.



