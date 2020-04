Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les premiers gros coups de Leonardo se confirment !

Publié le 6 avril 2020 à 19h15 par La rédaction

Attendu au tournant cet été avec les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo semble sur le point d’obtenir gain de cause.

Ce serait une énorme victoire pour Leonardo. Actuellement à l’arrêt à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, le monde du football se prépare aux suites de cet arrêt. Le PSG ne fait pas exception, puisque Leonardo profite de cette période pour essayer de boucler les dossiers Neymar et Mbappé. Et le directeur sportif brésilien du PSG serait tout proche de trouver un accord.

Neymar et Mbappé prolongés ?