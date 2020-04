Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappe finira comme ça

Publié le 6 avril 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que l’Equipe confirme aujourd’hui que le PSG ne vendra pas Mbappe cet été, un scénario apparaît inexorable autour de l’attaquant français. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif L’Equipe affirme que le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de vendre Kylian Mbappe en fin de saison. Quelle que soit les offres, Paris fermera la porte. Cela confirme ce que le10sport.com avait analysé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Mbappe au Real en juin 2021, c’est probable à 90%...