Mercato - PSG : Le Qatar aurait pris une décision radicale pour Mbappé !

Publié le 6 avril 2020 à 8h15 par A.M.

Annoncé comme étant la priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG court jusqu'en 2022 n'aurait absolument aucune chance de quitter le club de la capitale cet été. Explications.

Une nouvelle fois, l'été s'annonce chaud du côté du Paris Saint-Germain qui se prépare à devoir lutter face aux mastodontes espagnoles pour Kylian Mbappé et Neymar. Il faut dire qu'avec ses deux stars, le club de la capitale possède deux des joueurs les plus bankables sur le marché ce qui pousse le Real Madrid et le FC Barcelone à se manifester. Dans le cas du Champion du monde, c'est le club merengue qui n'a jamais caché son intérêt. Déjà dans le coup durant l'été 2017 lorsque Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG, le Real Madrid n'a jamais perdu de vue l'attaquant français à tel point qu'une offensive serait envisagée cet été ou le prochain alors que le contrat du jeune parisien prend fin en juin 2022.

Mbappé va rester !