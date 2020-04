Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un espoir inespéré pour Leonardo avec Jadon Sancho ?

Publié le 6 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Pourtant annoncé proche de Manchester United, voire de Chelsea, Jadon Sancho pourrait bien snober les deux cadors en cas d’échec de qualification en Ligue des champions. De quoi redonner espoir à Leonardo désireux d’attirer l’Anglais au PSG.

Pour préparer l’après-Kylian Mbappé et Neymar annoncés respectivement du côté du Real Madrid et du FC Barcelone à moyen et à court terme, Leonardo aurait trouvé le candidat idéal selon ses standards. ESPN révélait le 11 mars dernier que le directeur sportif du PSG miserait sur le jeune Jadon Sancho, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, pour prendre le relais après les potentiels départs des deux stars du PSG. Pour ce faire, une offensive pour Sancho auprès du Borussia Dortmund aurait de fortes chances d’avoir lieu cet été de la part de la direction parisienne, qui pourrait compter sur les aspirations européennes de l’Anglais pour parvenir à ses fins.

La Ligue des champions primordiale pour Jadon Sancho