Mercato - PSG : Un nouveau danger identifié dans le dossier Ndombele ?

Publié le 5 avril 2020 à 13h45 par T.M.

Alors que Leonardo voudrait attirer Tanguy Ndombele au PSG, il ne serait clairement pas le seul à penser au joueur de Tottenham.

Après seulement un an passé à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait déjà faire ses valises. En effet, les tensions sont vives entre lui et José Mourinho, ce qui aurait incité le Special One à placer le Français sur le marché des transferts. De quoi attirer plusieurs cadors européens. Alors que le FC Barcelone s’activerait depuis plusieurs jours, Leonardo aurait dernièrement fait irruption dans ce dossier. Le directeur sportif du PSG voudrait ainsi attirer Ndombele pour renforcer l’entrejeu. Une bataille qui s’annonce toutefois très acharnée.

La Juventus aussi dans le coup ?