Mercato - OM : Florian Thauvin ne fera aucun cadeau à l'OM !

Publié le 6 avril 2020 à 17h00 par A.M.

Cet été, Florian Thauvin fera partie des joueurs susceptibles de quitter l'OM. Toutefois, l'international français ne fera aucun cadeau au club phocéen après l'épisode de 2015 et son départ à Newcastle.

Malgré l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions concernant le fair-play financier, la menace n'est pas pour autant écartée pour l'Olympique de Marseille qui présente un énorme déficit qu'il faudra résorber au plus vite. Dans cette optique, la solution la plus efficace est de vendre des joueurs et d'en vendre beaucoup. C'est ainsi que plusieurs joueurs sont concernés à commencer par Florian Thauvin dont le contrat prend fin en juin 2021 et dont le départ cet été serait donc le bienvenu pour l'OM. Mais comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, l'hypothèse d'un départ libre à l'issue de son bail n'est pas à exclure.

Thauvin ne voudra pas partir si facilement