Mercato - OM : Thauvin prépare bien un coup de tonnerre en coulisse !

Publié le 6 avril 2020 à 8h30 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille sera contraint de vendre cet été afin d'équilibrer ses comptes, Florian Thauvin sera en première ligne. Mais à un an de son contrat, le Champion du monde ne compte pas accepter n'importe quel défi quitte à aller au bout de son contrat en 2021.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'apprête à vivre une situation périlleuse. En effet, malgré l'assouplissement du fair-play financier par l'UEFA qui a décidé de repousser ses éventuelles sanctions, le club phocéen ne pourra pas dépenser sans compter. C'est certes une bonne nouvelle qui permet à l'OM de souffler temporairement, mais cela n'empêchera par les Marseillais d'être contraints de vendre de manière importante. Et la situation actuelle place les clubs vendeurs en position de faiblesse car les prix risquent de chuter de façon drastique. Par conséquent, l'OM se retrouve bien face à un énorme chantier et Florian Thauvin fera partie des joueurs sur le marché. Mais alors que son contrat prend fin en juin 2021, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité qu'un départ libre dans un an n'était pas à exclure.

Thauvin pourrait envisager un départ libre !