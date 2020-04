Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane, Ramos... Perez aurait pris une grande décision pour De Ligt !

Publié le 6 avril 2020 à 18h30 par D.M.

Alors que Matthijs de Ligt aurait la ferme intention de quitter la Juventus à la fin de la saison, le Real Madrid serait prêt à s'offrir le défenseur afin de palier les possibles départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Arrivé à la Juventus lors du dernier mercato estival, Matthijs de Ligt pourrait déjà quitter l’Italie. ABC révélait ce samedi que le défenseur de 20 ans voudrait quitter Turin à la fin de la saison et aurait chargé Mino Raiola de lui trouver une destination de choix. Et l’influant agent aurait l’intention d’ouvrir prochainement des discussions avec le Real Madrid pour tenter de parvenir à un accord. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024 avec la Juventus, Matthijs de Ligt peine à trouver ses marques au sein du club bianconero et pourrait bien rejoindre le Real Madrid. D’autant plus que l’équipe espagnole aurait coché son nom pour palier les possibles départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Le Real Madrid prêt à débourser 150M€ pour De Ligt