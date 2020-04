Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup en préparation avec Raiola pour De Ligt ?

Publié le 4 avril 2020 à 17h30 par Th.B.

Agent de Matthijs de Ligt, Mino Raiola compterait entrer en discussions avec le Real Madrid à la demande du Néerlandais ne parvenant pas à s’imposer à la Juventus.

Transféré à la Juventus contre la coquette somme de 75M€ l’été dernier après une saison remarquée avec l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt (20 ans) peine à trouver ses marques à la Vieille Dame et prendrait déjà en considération un départ alors que son nom est lié à Manchester United et au FC Barcelone ces derniers temps. Et bien que le père de sa copine assurait récemment qu’il ne comptait pas quitter Turin dès cet été à la presse transalpine, la vérité serait tout autre.

Raiola bientôt en discussions avec le Real Madrid pour le transfert de De Ligt ?