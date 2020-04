Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone afficherait une énorme crainte pour Neymar !

Publié le 4 avril 2020 à 14h15 par A.M.

Priorité du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Neymar serait toutefois toujours surveillé par le Real Madrid. Une menace que le Barça prend très au sérieux.

Cet été, le feuilleton Neymar devrait de nouveau animer le mercato. En effet, le FC Barcelone a décidé de revenir à la charge, un an après avoir échoué à convaincre le PSG au terme de longues négociations. Mais visiblement, le Brésilien souhaiterait toujours retourner en Catalogne et pourrait encore une fois réclamer son départ. Et cette fois-ci, le Barça dispose avec Antoine Griezmann d'une monnaie d'échange qui pourrait bien faire flancher le club de la capitale. Cependant, le club blaugrana continuerait d'afficher sa crainte dans ce dossier, notamment face au Real Madrid.

Le Barça craint le Real Madrid pour Neymar