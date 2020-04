Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger nommé Guardiola dans le dossier Varane ?

Publié le 4 avril 2020 à 11h00 par Th.B.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola serait un fervent admirateur du profil de Raphaël Varane et tenterait de l’attirer dans le nord de l’Angleterre cet été. Le Real Madrid n’aurait cependant nullement l’intention de le céder à l’intersaison.

Pour renforcer le secteur offensif de Manchester City qui a semblé moins performant cette saison, ce qui coïncide avec le départ de Vincent Kompany lors du dernier mercato estival pour Anderlecht, le club mancunien compterait recruter un nouvel élément défensif. Afin de remédier à ce problème, Pep Guardiola penserait à Raphaël Varane. C’est du moins ce que The Manchester Evening News assurait fin mars. Le média britannique assurait que si une opportunité se pressentait, Manchester City la saisirait. Cependant, le Real Madrid compterait bien s’opposer à l’intérêt des Skyblues pour Varane.

Manchester City sur le coup, Varane intransférable