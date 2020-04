Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le seul plan jouable pour Mbappe

Publié le 6 avril 2020 à 16h15 par La rédaction

L’Equipe confirme aujourd’hui que le PSG ne vendra pas Mbappe cet été. Le plan du PSG passe par une prolongation du joueur. Mais pour cela, il n’y a qu’un scénario jouable. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur le dossier Mbappe. Le média français annonce que la direction du Paris Saint-Germain n’entendait absolument céder l’attaquant français cet été, et ce quel que soit le prix proposé par le Real Madrid, le seul club aux yeux du PSG capable de payer, ou par une autre formation. Tout cela confirme ce que le10sport.com avait analysé il y a plusieurs mois. Du côté de Paris, il est en effet impensable de lâcher Mbappe cet été, ce qui enverrait un message trop démobilisateur pour les joueurs, à commencer par Neymar, qui n’exclut pas de rester. D’autre part, en affirmant clairement que Mbappe ne partirait pas, le PSG envoie aussi un message au Real Madrid : ne venez pas cet été, vous vous casserez les dents, ou alors vous devrez payer un prix totalement astronomique. De la sorte, Paris encourage Madrid dans sa stratégie d’attente pour Mbappe, afin d’obtenir un délai supplémentaire pour inverser la donne et convaincre le joueur de prolonger..

Une seule chance de convaincre Mbappe

Cette stratégie est risquée, car en l’état, Kylian Mbappe semble être sur la même longueur d’onde que Madrid, en refusant d’ouvrir une discussion pour prolonger, afin d’arriver à un an de la fin de son contrat en juin 2021 et faire pression sur Paris pour partir à un prix de transfert « raisonnable » (autour de 150M€ ?). Cependant, le plan du PSG a tout de même une chance de porter ses fruits, mais il implique une autre action du club de la capitale : la seule marge de manœuvre de Paris tient dans le fait que Mbappe acquiert la conviction que son avenir sportif sera meilleur au PSG qu’au Real, que Paris EST la valeur d’avenir. Et cela ne passera que par une prolongation préalable de Neymar, et l’arrivée d’un ou deux gros renforts à côté (en pointe et au milieu de terrain). Si le PSG parvient à remplir ce cahier des charges dans l’année qui vient, il sera en mesure de jouer sa carte à fond sur le dossier Kylian Mbappe. Autrement, le scénario le plus probable se déroulera comme prévu : l’attaquant français refusera jusqu’au bout de prolonger avec Paris pour signer au Real en juin 2021, à un an de la fin de son contrat, moyennant un transfert plus réduit, probablement autour de 150M€.