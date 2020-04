Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger se précise pour l'avenir de Mbappé...

Publié le 6 avril 2020 à 11h45 par A.M.

Bien que le PSG semble déterminé à conserver Kylian Mbappé cet été, cela n'empêche pas le club de la capitale de nourrir quelques inquiétudes, notamment au sujet de son prolongation de contrat. Le Français ne semble en effet pas pressé de lancer les discussions.

L'avenir de Kylian Mbappé pourrait bien devenir le sujet de préoccupation numéro 1 du PSG à moyen terme. A court terme, le club de la capitale semble avoir tranché et aurait décidé de ne pas lâcher son attaquant cet été malgré l'insistance du Real Madrid. « Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Mbappé restera, c'est une volonté de l’Émir », a même confié un intime de Doha. Et quand le grand patron du PSG a décidé quelque chose, il est difficile d'aller contre sa volonté. Même lorsque l'on s'appelle le Real Madrid et qu'on semble prêt à faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire du football. Toutefois, cela ne règle pas totalement le problème puisqu'avec un contrat qui arrive à échéance en juin 2022, le Français pourrait bien être en position de force l'été prochain.

La prolongation de Mbappé au point mort