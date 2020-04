Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait accepter une étonnante offre pour Neymar !

Publié le 6 avril 2020 à 11h15 par A.M.

Alors que Leonardo avait repoussé différentes offres pour Neymar il y a un an, cet été, la donne pourrait changer. Le PSG serait en effet prêt à accepter un paiement différé du transfert du Brésilien, preuve qu'un départ de son numéro 10 n'effraie pas le club de la capitale.

C'est reparti pour un tour. Un an après un feuilleton rocambolesque qui s'est éternisé jusqu'au bout de l'été, Neymar est de nouveau annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Le numéro 10 du PSG fait ainsi la Une des quotidiens catalans qui en font leur sujet principal dans cette période de confinement. Ainsi, selon les échos des médias proches du Barça, non seulement Neymar souhaite toujours quitter Paris pour revenir en Catalogne, mais surtout, contrairement à l'été dernier, il est désormais l'objectif principal de la direction du club blaugrana avec Lautaro Martinez. Et cette fois-ci, les négociations avec le PSG pourraient s'avérer moins compliquées, bien que l'entourage du Brésilien ait démenti que le joueur pensait à un retour en Catalogne.

Le PSG pourrait accepter un paiement en différé