Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour au Barça ? La réponse du clan Neymar !

Publié le 6 avril 2020 à 8h45 par A.M.

Bien que la presse catalane ne cesse d'affirmer que Neymar souhaite toujours quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone cet été, l'entourage du Brésilien se montre beaucoup moins catégorique et assure que ce n'est absolument pas le sujet à l'heure actuelle.

Le feuilleton Neymar n'en finit plus. En effet, un an après s'être retrouvé au cœur des négociations entre le PSG et le FC Barcelone au sujet d'un éventuel transfert, le Brésilien, qui voulait absolument retourner au Barça l'été dernier, fait de nouveau la Une des médias catalans de façon quasiment quotidienne. Mundo Deportivo et Sport assurent à tour de rôle que, non seulement Neymar veut toujours quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone, mais surtout qu'il est la grande priorité du club blaugrana au même titre que Lautaro Martinez. En cette période de confinement, Neymar est donc le sujet principal en Catalogne, mais dans son entourage, un éventuel transfert fait beaucoup moins parler.

Neymar ne pense pas au Barça