Mercato - Barcelone : Des prétentions revues à la baisse pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 6 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Face à la complexité du dossier Lautaro Martinez, le FC Barcelone pourrait bien se tourner vers d’autres dossiers, qui ont d’ailleurs l’avantage d’être moins cher que le buteur de l’Inter Milan.

Entre Neymar et Lautaro Martinez, le FC Barcelone pourrait bien devoir faire un choix cet été. Une grande partie de la direction blaugrana serait d’ailleurs en faveur de l’arrivée de l’Argentin, appelé à remplacer Luis Suarez. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente avec l’Inter Milan. Alors que le Barça chercherait à inclure un ou plusieurs joueurs dans la balance, les Lombards s’en remettraient uniquement à la clause de Lautaro Martinez, fixée à 111M€. Une somme importante qui pourrait obliger le Barça à aller voir ailleurs.

Le bonheur aux Pays-Bas ?