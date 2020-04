Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG pourrait revenir à la charge pour un grand nom du Barça !

Publié le 6 avril 2020 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Ivan Rakitic pourrait prendre le large cet été. Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait prêt à profiter de la situation pour récupérer le milieu de terrain du FC Barcelone.

Leonardo pourrait tenter sa chance pour Ivan Rakitic. Arrivé du FC Séville à l'été 2014, le milieu de terrain croate fait le plus grand bonheur du FC Barcelone depuis bientôt six saisons. Alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2021, Ivan Rakitic pourrait faire ses valises et quitter le Barça dès le prochain mercato estival. D'autant qu'il vient de fêter ses 32 ans. Alors qu'Antero Henrique aurait tenté de recruter le vice-champion du monde croate lors de son passage au PSG, Leonardo serait bien décidé à relancer ce dossier.

Leonardo prêt à tenter sa chance pour Ivan Rakitic ?