Mercato - Real Madrid : Paul Pogba aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 6 avril 2020 à 10h00 par A.D.

Paul Pogba serait suivi de très près par le Real Madrid et la Juventus. Le milieu de terrain de Manchester United aurait fait de la Maison-Blanche de Zinedine Zidane sa priorité.

Paul Pogba voudrait rejoindre le Real Madrid en priorité. Comme il l'a clairement expliqué l'été dernier, le milieu de terrain de Manchester United aurait souhaité faire ses valises pour relever un nouveau défi. Malgré la volonté du Real Madrid et de la Juventus de le recruter lors du dernier mercato estival, Paul Pogba aurait été retenu par la direction des Red Devils . Alors qu'il voudrait toujours prendre le large, Paul Pogba figurerait toujours sur les tablettes de La Maison-Blanche et de La Vieille Dame . Et entre Turin et Madrid, Paul Pogba aurait déjà fait son choix.

Paul Pogba aurait choisi Zinedine Zidane