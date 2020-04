Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Paul Pogba !

Publié le 6 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Alors que Manchester United lancerait une offensive pour Sergej Milinkovic-Savic, le PSG aurait une carte à jouer avec Paul Pogba puisque les Red Devils seraient alors ouverts à son départ.

L’été dernier, Paul Pogba n’aurait pas été autorisé à quitter Manchester United tout simplement parce que les Red Devils n’étaient pas parvenus à lui trouver un remplaçant avant le 8 août, moment où le marché anglais avait fermé ses portes. Cependant, un départ devrait cette fois-ci avoir lieu. En effet, Manchester United aurait, sous l’impulsion d’Ole Gunnar Solskjaer, approché l’entourage de Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe était annoncé proche de Manchester United l’été dernier et serait la clé de l’opération Pogba pour le PSG, le Real Madrid ainsi que la Juventus.

Manchester United devrait ouvrir la porte à un transfert de Pogba !