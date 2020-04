Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme concurrence pour Zidane sur la piste Haaland ?

Publié le 6 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

En cas de vente d’Erling Haaland dès cet été, Manchester United devrait concurrencer le Real Madrid pour le jeune attaquant du Borussia Dortmund.

Dans le viseur de plusieurs cadors européens au mois de janvier, Erling Haaland a pris tout le monde de court en signant pour le Borussia Dortmund. Et son avenir fait encore la Une de la presse, lui qui pourrait déjà quitter le club de la Ruhr. Il n'en fallait pas plus afin de réactiver la piste menant au Real Madrid. Florentino Pérez et Zinedine Zidane auraient toujours des vues sur le buteur scandinave. Haaland pourrait donc devenir l'un des grands acteurs de la prochaine fenêtre des transferts, mais gare à la concurrence de Manchester United.

Une tentative de Manchester United cet été ?