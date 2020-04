Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare bien un coup XXL avec Haaland !

Publié le 5 avril 2020 à 22h00 par B.C.

Cet été, le Real Madrid devrait partir à la recherche d'un nouvel attaquant, et Erling Haaland serait bien la grande priorité de Zinedine Zidane.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid se montre beaucoup moins dangereux offensivement, et ce malgré les bonnes prestations de Karim Benzema. L'arrivée d'un nouvel attaquant est donc attendue chez les Merengue. Florentino Pérez rêverait de mettre la main sur Kylian Mbappé, mais il ne sera pas facile de récupérer la jeune star du PSG. Le club merengue pourrait donc se tourner vers Harry Kane ou Erling Haaland. Et il semble que la priorité du Real Madrid soit déjà connue.

Haaland serait le favori pour rejoindre le Real Madrid