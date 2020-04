Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance se dégage pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 5 avril 2020 à 21h00 par H.G.

En dépit des critiques dont il a pu faire l’objet en début de saison et des tensions avec Florentino Perez, Zinedine Zidane devrait malgré tout ne pas quitter le Real Madrid l'été prochain.

Après avoir quitté le Real Madrid à l’issue de la saison 2017/2018, Zinedine Zidane a fait son retour sur le banc du club madrilène en mars 2019 afin d’aider les Merengue à ouvrir un nouveau cycle. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, le technicien français aurait été en conflit avec son président Florentino Perez l’été dernier au sujet du recrutement, la volonté du Champion du Monde 1998 de recruter Paul Pogba n’était pas partagée par le patron madrilène. Plus encore, le Real Madrid a connu une première partie de saison poussive avec de nombreuses lacunes affichées dans le jeu et des résultats décevants. Avant l’interruption des compétitions du fait de la pandémie du Covid-19 il y a trois semaines, le club de la capitale était toujours à 2 points du FC Barcelone dans la course au titre en Liga, mais il était en ballotage défavorable en huitième de finale de Ligue des Champions après avoir perdu son match aller contre Manchester City (1-2). Les résultats du Real Madrid de Zinedine Zidane cette saison sont donc en-dessous des attentes, mais ceux-ci ne devraient normalement pas conduire le technicien français à un départ en fin de saison.

Sauf surprise, Zidane sera l’entraîneur du Real Madrid en 2020/2021 !