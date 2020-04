Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille à 170M€ lancée entre Zidane et Guardiola ?

Publié le 5 avril 2020 à 16h00 par T.M.

Voulant remporter des trophées, Harry Kane pourrait quitter Tottenham cet été. Une ouverture qui donnerait des idées au Real Madrid et Manchester City.

Entre Harry Kane et Tottenham, l’heure du divorce pourrait prochainement sonner. Et c’est le Britannique lui-même qui a ouvert la porte à un possible départ. Dernièrement, à l’occasion d’un live sur Instagram , le protégé de José Mourinho avait lâché une bombe sur son avenir, expliquant qu’il souhaitait gagner des titres et que cela n’était pas forcément possible avec Tottenham. Pour Kane, la solution est donc d’aller voir ailleurs. Et en coulisse, la bataille ferait rage pour arracher le buteur.

Le Real Madrid ou Manchester City ?