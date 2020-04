Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Benzema est repris de volée au sujet de Giroud !

Publié le 5 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Les propos de Karim Benzema sur Olivier Giroud ont fait réagir la planète foot. Ce missile est arrivé aux oreilles de Dimitar Berbatov qui n'a pas hésité à répondre au buteur du Real Madrid.

Le dernier live Instagram entre Mohamed Henni et Karim Benzema n’aura échappé à personne. La faute à l’attaquant du Real Madrid qui avait taclé sans pincettes Olivier Giroud. « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 » avait notamment lâché Benzema. Une phrase retentissante qui a amené Dimitar Berbatov a livré sa version des choses suite à cette sortie de Benzema.

« C'est loin d'être la bonne manière de gérer les choses ! »