Mercato - Real Madrid : Vers un retour de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 5 avril 2020 à 12h00 par T.M.

Aujourd’hui à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait possiblement revenir au Real Madrid selon certains. Un scénario encore loin d’être une réalité.

En 2018, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid, où il a tout gagné, pour la Juventus. Un transfert retentissant qui a laissé des marques chez les Merengue. Toutefois, entre le Portugais et la Casa Blanca, l’histoire pourrait ne pas être terminée. En marge du dernier Clasico face au FC Barcelone, auquel Cristiano Ronaldo a assisté, Edu Aguirre a, en effet, assuré : « Je suis sûr que Cristiano (Ronaldo) a éprouvé l'envie de retourner au Real Madrid. Ce que Cristiano a vécu avec les supporters était incroyable. Cristiano a ressenti le désir de revenir à Madrid ».

Un aspect financier décisif ?