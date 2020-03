Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Karim Benzema interpelle Didier Deschamps !

Publié le 30 mars 2020 à 11h00 par A.D.

Alors que sa dernière sélection remonte à octobre 2015, Karim Benzema a tenu à faire passer un message à Didier Deschamps.

Karim Benzema en veut toujours à Didier Deschamps. Alors que l'affaire de la sextape a pris d'énormes proportions, le sélectionneur français et le président de la FFF, Noël Le Graët, ont décidé de se passer des services de Karim Benzema. Depuis le 8 octobre 2015 et le match amical face à l'Arménie, le buteur du Real Madrid n'a plus joué la moindre minute sous les couleurs de l'équipe de France. Pendant son absence, Olivier Giroud a enrôlé à merveille le poste de numéro 9 des Bleus. Interrogé lors d'un live sur Instagram , Karim Benzema a lui-même reconnu que le buteur de Chelsea avait le profil idéal pour accompagner Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans le trident offensif de Didier Deschamps : « Si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas 'Ouah dinguerie et tout'… Est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l'équipe de France » .

«Ce que j'aime pas, c'est quand on ment»