Mercato - PSG : Leonardo peut toujours y croire pour Jadon Sancho !

Publié le 5 avril 2020 à 19h45 par H.G.

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United ces derniers temps, Jadon Sancho pourrait finalement faire faux-bond aux Red Devils en fin de saison si ceux-ci ne parviennent pas à se qualifier en Ligue des Champions.

« C’est très excitant de le voir devenir le joueur qu’il est en train de devenir. J’espère qu’on pourra jouer ensemble, ce serait bien », expliquait dernièrement Marcus Rashford lors d’un live Instagram organisé par organisé par Bleacher Report , ouvrant ainsi grand la porte à une arrivée de Jadon Sancho à Manchester United. Toutefois, les Red Devils ne seraient pas les seuls à être intéressés par le profil de l’attaquant anglais du Borussia Dortmund. En effet, le PSG et son directeur sportif Leonardo aimeraient eux-aussi enrôler le joueur de 20 ans du Borussia Dortmund afin de préparer la succession de Kylian Mbappé, susceptible de rejoindre le Real Madrid en 2021. Et si la piste menant à Manchester United était la plus chaude ces dernières semaines, la donne pourrait finalement changer en fin de saison à en croire les derniers échos de la presse britannique.

Sancho pourrait snober Man United en cas de non qualification en en Ligue des Champions !