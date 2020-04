Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie déjà trouvée pour Griezmann ?

Publié le 5 avril 2020 à 23h30 par Th.B.

Manchester United serait ouvert à l’idée d’accueillir Antoine Griezmann cet été alors que le FC Barcelone voudrait s’en séparer. Les Red Devils ne lanceraient une offensive qu’à une condition. Explications.

En mai 2017, Antoine Griezmann s’était rendu sur le plateau de l’émission Quotidien présentée par Yann Barthes. Interrogé sur son avenir, le désormais champion du monde tricolore qui évoluait alors à l’Atletico Madrid avait révélé qu’il était « possible » qu’il s’engage avec Manchester United au cours du mercato estival de l’année en question. Sur une échelle de 1 à 10, le chiffre le plus haut étant une signature officielle, Griezmann avait choisi le nombre 6 pour évoquer son éventuel transfert à Manchester United. Et alors que le FC Barcelone voudrait le vendre cet été pour renflouer ses caisses, les Red Devils pourraient revenir à la charge.

Manchester United intéressé par Griezmann, mais pas à n’importe quelle condition