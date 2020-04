Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un scénario d'ores et déjà à écarter pour Paul Pogba ?

Publié le 6 avril 2020 à 12h00 par A.D.

Pour repousser les avances du Real Madrid et de la Juventus, Manchester United pourrait activer une prolongation automatique d'une année pour Paul Pogba. Selon l'entourage du joueur, les Red Devils ne devraient pas prendre une telle décision pour ne pas risquer de contrarier La Pioche.

Ole Gunnar Solskjaer ne devrait pas activer la prolongation automatique de Paul Pogba. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, La Pioche serait plus que jamais dans le collimateur du Real Madrid et de la Juventus. Pour refroidir les ardeurs de ces deux écuries européennes, Manchester United aurait la possibilité d'étendre unilatéralement d'une année le bail de Paul Pogba. Toutefois, les Red Devils ne devraient pas se servir de cette clause pour conserver le champion du monde français.

Pas de prolongation automatique pour Paul Pogba ?