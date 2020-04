Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier gros coup de Paul Aldridge se dessine !

Publié le 6 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Courtisé en Angleterre, Morgan Sanson semble tout proche d’un transfert. Et avec Paul Aldridge en intermédiaire, l’OM a un bel atout dans sa poche.

L’OM doit rééquilibrer ses comptes. Avec un énorme déficit financier, le club phocéen doit obligatoirement réaliser de grosses ventes, et ce malgré la suspension du fair-play financier pour la saison prochaine. Pour cela, l’OM a fait appel à Paul Aldridge, qui dispose de nombreux contacts outre-Manche, pour réaliser de grosses ventes du côté de l’Angleterre. Et Morgan Sanson dispose de nombreuses pistes en Premier League.

Aston Villa, Everton, Newcastle et West Ham sur les rangs