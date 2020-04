Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi est dans le flou total pour son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 9h45 par A.M.

Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 70M€, Mauro Icardi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait alors qu'il a perdu sa place de titulaire au PSG au profit d'Edinson Cavani. Et alors qu'un retour en Italie est envisageable, la situation actuelle le place dans le flou pour son futur.

Qui l'eût cru ? Prêté l'été dernier par l'Inter Milan en toute fin de mercato, Mauro Icardi s'est très rapidement imposé à la pointe de l'attaque du PSG aux dépens d'Edinson Cavani. Auteur d'une première partie de saison impressionnante, l'international argentin a plus que répondu aux attentes et a prouvé sa complémentarité avec Kylian Mbappé et Neymar. Par conséquent, tout laissait à penser que le natif de Rosario serait le buteur du PSG pour les années à venir et qu'il prendrait la succession du Matador dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Certaines informations annonçaient même que Leonardo était sur le point de lever l'option d'achat estimée à 70M€ dès la fin d'année 2019. Mais depuis le mois de février, Mauro Icardi a perdu sa place de titulaire, au point de ne pas disputer la moindre minute de jeu de la double confrontation contre le Borussia Dortmund.

Un retour en Italie plombé par le Covid-19 ?