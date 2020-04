Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait rendre un grand service à Zidane pour... Pogba !

Publié le 6 avril 2020 à 11h00 par A.D. mis à jour le 6 avril 2020 à 11h01

Mino Raiola serait déterminé à envoyer l'un de ses protégés au Real Madrid. L'agent de Paul Pogba pourrait donc être un allié de poids pour Zinedine Zidane.

Mino Raiola pourrait faciliter le départ de Paul Pogba vers le Real Madrid. Alors que la prochain mercato n'a pas encore ouvert ses portes, la Juventus et le Real Madrid s'activeraient déjà en coulisses pour avancer l'opération Pogba. Malgré leurs échecs respectifs de l'été dernier, Zinedine Zidane et Maurizio Sarri seraient toujours aussi déterminés à recruter La Pioche de Manchester United. Selon les dernières informations d' AS , Paul Pogba aurait déjà choisi sa prochaine destination, et il s'agirait du Real Madrid. De son côté, Mino Raiola, l'agent du joueur, devrait également pousser pour un départ vers La Maison-Blanche .

Mino Raiola à la baguette pour Paul Pogba ?