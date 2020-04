Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Mbappé en interne !

Publié le 6 avril 2020 à 10h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, notamment vers le Real Madrid où il est la grande priorité, Kylian Mbappé ne devrait toutefois pas quitter le PSG. L’Émir du Qatar en personne s'opposerait fermement au départ du Champion du monde.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des dossiers sensibles du côté du Paris Saint-Germain. En effet, sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant français est l'objectif prioritaire du Real Madrid qui semble prêt à toutes les folies pour parvenir à ses fins, quitte à faire exploser le prix du transfert le plus cher de l'histoire, actuellement détenu par Neymar, recruté en 2017 pour 222M€ pour le PSG. Ces dernières semaines, les sommes les plus folles ont circulé allant de 300 à 400M€. Il faut dire que Kylian Mbappé est déjà très performant du haut de ses 21 ans et pourrait bien s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. En misant sur lui, le Real Madrid sait donc qu'il pourrait entrevoir sereinement son avenir pour les dix prochaines années. Mais encore faut-il convaincre le PSG.

«Mbappé restera, c'est une volonté de l’Émir»