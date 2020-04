Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : S’intéresser à un joueur du PSG pour mettre le bazar ?

Publié le 6 avril 2020 à 14h00 par La rédaction

Le FC Barcelone s’intéresserait à Layvin Kurzawa, libre de tout contrat. En plus de mettre la main sur un joueur libre, les Catalans en profitent pour électriser ses relations avec le PSG.

Les relations entre le FC Barcelone et le PSG ne sont pas au beau fixe ces dernières années. Outre la Remontada qui continue de hanter tous les supporters du club de la capitale, ce sont les transferts qui sont aussi la cause de ces relations tendues, puisque le feuilleton Neymar dure encore depuis l’achat par le PSG du Brésilien en 2017. Les négociations pour Neymar l’été dernier ont encore mis un peu plus le bazar au sein même du PSG l’été dernier, et le prochain mercato promet d’être mouvementé entre les deux parties…

Kurzawa pour mettre le feu aux poudres ?

Un transfert, à première vue inattendu, pourrait mettre le feu aux poudres entre les deux clubs : celui de Layvin Kurzawa. En fin de contrat en juin prochain du côté de Paris, l’international français est libre de signer où il le souhaite, et gratuitement de surcroît. Ainsi, le FC Barcelone s'est tout récemment positionné pour le latéral gauche. Outre la possibilité de faire signer gratuitement une doublure à Jordi Alba, le Barça voit une possibilité de déstabiliser le PSG, qui est toujours dur en négociation avec le club catalan. La Juventus est également sur le coup pour Kurzawa, et pourrait user de la même stratégie alors que le PSG s’intéresse de très près à leur latéral droit Mattia De Sciglio. L’été s’annonce rude pour le PSG, qui va devoir garder le cap malgré la tempête…