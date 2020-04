Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable qui interpelle Zidane pour son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane, Alvaro Odriozola a été prêté au Bayern Munich cet hiver. Le latéral du Real Madrid a fait passer un message au technicien français sur son avenir.

Alvaro Odriozola attend le verdict de Zinedine Zidane. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans du coach du Real Madrid cette saison, le latéral droit de 24 ans a été prêté au Bayern Munich durant le précédent mercato d'hiver. A l'issue de la saison, Alvaro Odriozola retrouvera le club merengue , mais il ne sait pas encore ce que lui réserve Zinedine Zidane pour le prochain mercato. Lors d'un entretien accordé à Marca , l'ancien de la Real Sociedad s'est livré sur son avenir.

«J'aurai une discussion avec le coach»