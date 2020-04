Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix de Pogba en chute libre à cause... du coronavirus ?

Publié le 6 avril 2020 à 13h00 par A.D.

Le Real Madrid et la Juventus seraient toujours à la lutte pour Paul Pogba. Grâce à la crise provoquée par le coronavirus, La Pioche pourrait quitter Manchester United pour une somme largement inférieure à 100M€.

Le coronavirus pourrait rendre une fière chandelle à Zinedine Zidane dans le dossier Paul Pogba. Au bras de fer avec la Juventus lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid n'est pas parvenu à attirer La Pioche vers le Santiago Bernabeu. Malgré tout, Zinedine Zidane - comme Maurizio Sarri d'ailleurs - n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Paul Pogba. Et grâce au coronavirus, le technicien français ne serait plus dans l'obligation de casser sa tirelire pour rafler la mise.

Un transfert bien inférieur à 100M€ pour Paul Pogba ?