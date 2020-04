Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez prêt à passer l’action dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 6 avril 2020 à 19h30 par D.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos et de Raphaël Varane demeure incertain, le Real Madrid voudrait toujours mettre la main sur Milan Skriniar. L’opération pourrait avoisiner les 100M€.

Et si le Real Madrid opérait une véritable révolution au poste de défenseur central ? En effet, Sergio Ramos voit son contrat arriver à son terme en 2021 et n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club. Raphaël Varane, quant à lui, serait sur les tablettes de Manchester City. Un départ des deux défenseurs à l’intersaison paraît peu probable. Mais la prudence serait de mise du côté du Real Madrid et les dirigeants exploreraient le marché afin de dénicher de potentiels remplaçants. Alors que le nom de Matthijs de Ligt revient avec insistance, la Casa Blanca n’aurait pas mis de côté la piste menant à Milan Skriniar.

Skriniar toujours suivi par le Real Madrid