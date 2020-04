Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ se confirme pour cette recrue estivale !

Publié le 6 avril 2020 à 16h00 par D.M.

A la recherche d’un défenseur central, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Lucas Martinez Quarta. Mais le club madrilène devrait faire face à la concurrence de l’Inter ou encore de Manchester City sur ce dossier.

Au Real Madrid, Sergio Ramos et Raphael Varane font figure d'intouchables en défense centrale. Mais derrière, Zinédine Zidane n’a que très peu de choix et manque cruellement de profondeur à ce poste. Recruté lors du dernier mercato estival, Eder Militao n’apporte pas satisfaction et selon Ok Diario , le défenseur brésilien devrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Autre joueur pouvant exercer à ce poste, Nacho ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane. Ainsi, le Real Madrid se serait mis à la recherche d’un défenseur central et aurait jeté son dévolu sur un jeune joueur de 23 ans.

Lucas Martinez Quarta pour remplacer Militao ?