Mercato - PSG : Lautaro Martinez pourrait perturber les plans de Leonardo pour Rakitic !

Publié le 6 avril 2020 à 15h15 par A.D.

Le PSG devrait se frotter à l'Inter, au Milan AC et à la Juventus pour Ivan Rakitic. Alors qu'il voudrait recruter Lautaro Martinez, le Barça pourrait tenter d'inclure son milieu de terrain croate dans l'opération.

Le Barça pourrait se servir d'Ivan Rakitic pour Lautaro Martinez. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le milieu de terrain du FC Barcelone pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement. Selon les informations de Sport.es , le club catalan voudrait récupérer un peu plus de 20M€ pour Ivan Rakitic, sous la forme d'un échange ou d'un transfert sec. Alors qu'il serait à l'affût pour Ivan Rakitic, Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne manquerait pas de concurrents.

Ivan Rakitic dans la balance pour Lautaro Martinez ?