Mercato - Real Madrid : Une nouvelle opération colossale à l'étude pour Zidane ?

Publié le 6 avril 2020 à 19h00 par A.D.

Zinedine Zidane serait sur les traces de Fabian Ruiz pour le prochain mercato estival. Le coach du Real Madrid pourrait tenter d'inclure Lucas Vazquez ou Luka Jovic dans la transaction.

Lucas Vazquez et Luka Jovic pourraient rendre un grand service à Zinedine Zidane. Lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid a renforcé tous ses secteurs de jeu, excepté son milieu de terrain. Cet été, le technicien français compterait bien y remédier. Pour se faire, Zinedine ZIdane aurait plusieurs cibles en tête, et notamment Paul Pogba et Fabian Ruiz. Et en ce qui concerne le pensionnaire du Napoli, le champion du Monde 98 aurait une stratégie pour l'attirer vers le Real Madrid.

Vazquez ou Jovic sacrifié pour Fabian Ruiz ?