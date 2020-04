Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait validé un renfort à 80M€ !

Publié le 4 avril 2020 à 20h30 par B.C.

Désireux de renforcer l'entrejeu du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait donné son aval pour le transfert de Fabian Ruiz, estimé à 80M€ par sa direction.

Alors qu'il sera une nouvelle fois difficile pour Zinedine Zidane de boucler l'arrivée de Paul Pogba, l'entraîneur du Real Madrid pourrait oublier le Mancunien avec un joli lot de consolation. En effet, le club espagnol lorgnerait Fabian Ruiz, un intérêt confirmé par l'agent du joueur vendredi : « Il y a plusieurs clubs importants qui ont demandé des informations à son sujet. Les trois dernières saisons ont été d'un niveau très élevé. Oui c'est vrai que le Real Madrid est intéressé et nous avons prévenu le Napoli. Mais, pour le moment, il doit rester concentré uniquement sur son équipe, puis, en été, on verra ce qu'il faut faire ». Et d'après Calciomercato.com , le Real Madrid devrait faire le nécessaire pour parvenir à ses fins cet été.

Zidane a validé la piste Fabian Ruizh