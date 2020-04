Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette pépite qui interpelle Zidane pour son avenir...

Publié le 5 avril 2020 à 0h30 par A.D.

Arrivé lors de l'été 2018 au Real Madrid, Andriy Lunin a enchainé les prêts sans avoir sa chance en équipe première. Le gardien de 21 ans a fait passer un message à Zinedine Zidane sur son avenir.

Andriy Lunin a hâte d'avoir sa chance au Real Madrid. Lors de l'été 2018, le gardien de 21 ans a quitté l'Ukraine et le club de Zorya Lugansk pour rejoindre le Real Madrid. Dans la foulée, Andriy Lunin a été prêté à Leganés pour une durée d'une saison. Alors qu'Alphonse Aréola est venu remplacer Keylor Navas au Real Madrid, la pépite ukrainienne a été une nouvelle fois cédé par sa direction lors du dernier mercato estival. Peu convaincant à Valladolid, Andriy Lunin a retrouvé la Maison-Blanche en janvier avant de repartir pour Oviedo. Alors qu'il a enchainé les prêts, Andriy Lunin voudrait désormais se poser et s'imposer au sein de l'effectif de Zinedine Zidane.

«Je voudrais revenir au Real Madrid»