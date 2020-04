Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour l’avenir de ce crack de Zidane !

Publié le 4 avril 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait faire revenir Martin Odegaard la saison prochaine, tout serait désormais entre les mains du milieu de 21 ans, qui devrait prendre une décision sur son avenir en fin de saison.

Prêté à la Real Sociedad cette saison, Martin Odegaard réalise un excellent exercice au sein du club basque. Élu meilleur joueur de Liga en septembre dernier, l’international norvégien s’est mué en véritable maître à jouer de l’équipe entraînée par Imanol Alguacil. Les performances du joueur de 21 ans n’auraient ainsi pas laissé de marbre le Real Madrid, qui aurait désormais l’intention de le faire revenir de prêt dès cet été plutôt que de le laisser à la Real Sociedad pour une deuxième saison, chose qui était pourtant prévue à l’origine. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, la direction des Merengue serait confiante quant à la possibilité que Martin Odegaard intègre les rangs du club de la capitale espagnole l’été prochain.

