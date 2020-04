Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bien craqué pour une pépite du LOSC !

Publié le 4 avril 2020 à 22h00 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid aurait bel et bien coché le nom de Boubakary Soumaré en vue du prochain mercato estival.

Le Real Madrid semble avoir pour objectif de recruter de jeunes talents qui ont déjà fait leurs preuves au plus niveau l’été prochain. Dans cette perspective, les Merengue ont coché le nom d’Eduardo Camavinga, auteur d’une saison de très bonne facture au Stade Rennais. Seulement, le joueur de 17 ans n’est pas la seule pépite de Ligue 1 à avoir tapé dans l’oeil du club entraîné par Zinedine Zidane. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport en exclusivité le 3 avril, le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par la perspective d’enrôler Boubakary Soumaré lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, lui qui est également courtisé par plusieurs écuries anglaises depuis plusieurs mois. Et la piste menant au milieu de 21 ans du LOSC est en train de se confirmer en Espagne.

Soumaré a bien intégré la liste des souhaits de Zidane !