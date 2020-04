Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait fait une grande annonce en coulisse pour Thauvin !

Publié le 6 avril 2020 à 9h30 par A.M.

Cet été, Florian Thauvin devrait se retrouver au cœur des discussions concernant un éventuel transfert. Et pour cause, l'Olympique de Marseille doit vendre et le Champion du monde n'a plus qu'un an de contrat. Et en interne, Andoni Zubizarreta ne s'en cache pas.

Blessé durant la préparation estivale, Florian Thauvin n'avait disputé que dix petites minutes de jeu cette saison avant son retour à la compétition juste avant la suspension de la saison. Absent six mois, le Champion du monde espérait revenir en forme afin d'être sélectionné pour l'Euro qui a finalement été décalé d'un an. Par conséquent, c'est de son avenir dont il sera rapidement question. Et alors que Le 10 Sport vous révélait en exclusivité qu'un départ libre à l'issue de son contrat en juin 2021 n'était pas à exclure, Andoni Zubizarreta s'active afin d'éviter que cela ne se produise. Ce serait effectivement un gros coup dur pour les finances de l'OM.

Zubizarreta veut vendre Thauvin cet été