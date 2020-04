Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une énorme révolution !

Publié le 6 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Un an après son retour au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo s'apprête à vivre un été très mouvementé du fait des nombreux départs qui se profilent au sein de l'effectif parisien.

L'été dernier, six ans après son départ du PSG, Leonardo a fait son retour au poste de directeur sportif. Et après s'être d'abord concentré sur les dossiers entamés par son prédécesseur Antero Henrique, le Brésilien a ensuite activé ses propres pistes à l'image de Mauro Icardi et Keylor Navas. Un été agité, mais très loin de ce qui devrait attendre Leonardo dans les prochaines semaines. En effet, alors qu'il avait décidé de vendre plusieurs jeunes afin d'équilibrer les comptes à l'image de Moussa Diaby, Timothy Weah ou encore Christopher Nkunku, le dirigeant parisien s'apprête à faire face à des départs de bien plus grandes envergures.

Une énorme vague de départs se profile

En effet, les premiers concernés sont les joueurs en fin de contrat, et ils sont nombreux. En défense, Layvin Kurzawa (Barcelone, Arsenal, Naples) est très convoité tandis que Thomas Meunier est proche du Borussia Dortmund. Le cas Thiago Silva semble moins avancé, mais il y a peu de chances que Leonardo se risque à prolonger le bail d'un joueur de 35 ans qui possède un salaire aussi important. Dans le secteur offensif, ce sont Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting qui devraient plier bagages. Et ce n'est pas tout. L'option d'achat de Mauro Icardi pourrait ne pas être levée tout comme celle de Sergio Rico. D'autres parts, il faudra également surveiller la situation des joueurs dont le contrat prend fin en juin 2021. Le PSG ne prendra pas le risque de les voir partir libre dans un an et pourrait donc les vendre cet été. C'est notamment le cas d'Angel Di Maria et de Julian Draxler. Enfin, il reste le cas Neymar dont le nom fait la Une des médias catalans depuis quelques semaines concernant un retour au FC Barcelone. Autrement dit, Leonardo s'apprête à vivre un été très mouvementé, sans compter qu'il pourrait prévoir de changer d'entraîneurs...