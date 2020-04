Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rothen dézingue Aurier

Publié le 7 avril 2020 à 8h50 par T.M.

Alors que Serge Aurier a exprimé son souhait de revenir au PSG, Jérôme Rothen n’a pas manqué de répondre à l’Ivoirien.