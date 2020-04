Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 7 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Face au flou qui entoure son avenir, Edinson Cavani aurait lâché une indication sur son avenir.

Entre Edinson Cavani et le PSG, le divorce se rapprocherait. En fin de contrat, l’Uruguayen n’a reçu aucun signe de Leonardo au sujet d’une prolongation. Par conséquent, le Matador sera libre cet été et aura le choix pour son prochain club. Les options sont nombreuses pour Cavani, notamment celle qui le mènerait à Boca Juniors. Un départ vers l’Argentine prend petit à petit de l’ampleur. Néanmoins, selon Cristian Rodriguez, ancien joueur du PSG et proche de l’attaquant, c’est plutôt un retour en Uruguay qui attendrait Cavani.

« S’il revient en Amérique du Sud ce sera à Peñarol »