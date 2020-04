Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta lance une opération d'envergure !

Publié le 7 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Contraint de vendre afin de renflouer les caisses de l'OM, Andoni Zubizarreta a lancé son opération dégraissage, et quasiment tous les joueurs sont concernés.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra rééquilibrer ses comptes. En effet, malgré l'annonce de l'UEFA de suspendre ses décisions concernant les fair-play financier, le club phocéen n'est pas épargné est va devoir vendre afin de renflouer ses caisses et ne pas s'exposer à d'éventuelles sanctions à moyen terme. Plusieurs joueurs concernant, mais les cas sont différents entre ceux dans le fin de contrat approche et ceux dont la valeur marchande permet d'envisager une belle vente, c'est portes ouvertes à l'OM.

Le dégraissage est lancé !